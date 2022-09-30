海軍陽字號軍艦呂姓艦長酒後企圖性侵女軍官，陳姓輔導長竟協助掩飾惡行，並遊說女軍官索討19萬元和解放棄究責，陳遭記2大過核定退伍。他不服提告，但台北高等行政法院認為，海軍司令部處分並無違誤，駁回其訴訟，陳提上訴，最高行政法院認為無理由，裁定駁回確定。

這起國軍近年最嚴重的醜聞事件，發生在2019年5月22日晚上，時任海軍司令黃曙光得知後，高度震怒，直接派員到艦上解除呂姓艦長職務、汰除及送檢方偵辦，艦長一職則由該艦戰隊長代理。據了解，因事發後艦隊打算息事寧人，但女方堅持提告，且其家人從事公職，認為艦隊管理實在有很大問題，應面對法律制裁。

判決指出，呂姓艦長與陳姓輔導長以及女軍官等官兵，當晚在餐廳喝酒餐敘後，酒醉的女軍官遭艦長帶到飯店房內並脫去衣物，她乘機逃至廁所內打電話向陳姓輔導長求助，告知艦長意圖不軌。

陳趕赴飯店將艦長帶離，到他處喝茶聊天，並未在飯店內特別進行查察或作其他處置，想讓事情就這樣終結；但隔天，艦長又在艦上對女軍官伸手摸其頭、耳、肩膀騷擾。

24日女軍官向陳投訴，但他說艦長已有家庭、小孩，希望她就此作罷，他可幫忙她調離現職並建議用19萬元和解，且如果事情爆發，當天所有參加餐敘官員都會受波及。

案件爆發後，海軍司令部將呂姓艦長撤職送辦，陳也遭記2大過處分並核定2019年底退伍。陳不服提行政訴訟，辯稱礙於職務立場，遵守維護艦長領導威信及凝聚單位向心，希望對單位傷害降到最低，是為了單位好。

陳表示，雄風飛彈誤射事件，副艦長未督導各項作業安全而怠忽職責，海軍只做出「小過2次」的懲處，但對他卻記「大過2次」及核定退伍，不符比例原則，請求撤銷處分。

北高行政法院認為，陳男怠忽職責，且他在2007年及2015年間都曾出現類似違失情節遭懲處，海軍記過及核定他不適服現役的判斷，並無違誤，駁回他請求，陳不服提上訴，最高行政法院認為他泛言原判決不適用法規、理由不備或矛盾，上訴不合法，裁定駁回。