在法國奧爾良舉行的ATP挑戰賽中，包括當地名將加斯奎特(Richard Gasquet)及美國好手薩克(Jack Sock)等知名球星，都選擇投入這項賽事，不過今日主角不是他們，身為賽會頭號種子的穆特(Corentin Moutet)在今日舉行的男單16強賽慘遭逆轉後，與對手握手時爆發嚴重的肢體衝突，得要主審制止之後雙方才收手。

23歲的穆特是法國網球新星，今年在美網有令人眼睛為之一亮的表現，穆特從資格賽一路拚到美網正賽，他也把握機會在美網連贏3場比賽闖進了男單16強，這也是穆特首次進入大滿貫單打16強。

在美網取得出色的成績後，穆特排名大幅提昇來到世界第64位，不過向來脾氣火爆的他，在家鄉主導了一齣火爆場面。在法國奧爾良挑戰賽16強賽當中，穆特面對世界排名第247位的保加利亞小將安德烈耶夫(Adrian Andreev)，在先贏1盤的情況下遭到對手大逆轉，無緣前進男單8強。

不過讓人意外的是，賽後2人握手致意時發生了衝突，不曉得是誰先言語挑釁，雙方隨後更是出現激烈推擠動作，眼看就要大打出手的情況下，主審來到場內緊急將2人架開，才避免衝突進一步擴大，目前官方對此衝突仍未表態，但從2人激進的爭吵動作來看，可預見等待他們的會是很嚴厲的罰則。