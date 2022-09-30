過敏性休克常來得又快又猛，甚至有使人致命的風險，發生當下往往讓人措手不及，奇美醫學中心兒科部醫師陳威毓提醒，務必冷靜應對、妥善處置並即刻就醫，以確保安全。

●過敏性休克緊急3處置 醫：立刻躺平別站著

陳威毓表示，發現過敏性休克症狀出現時應立即躺平，即便有意識也應避免起身站立，並立即求救119告知可能為過敏性休克。若患者或身旁的人有腎上腺素且受過訓練，應立即注射，約10-15分鐘可改善咽喉腫脹、讓氣管平滑肌放鬆擴張、同時讓血管收縮改善低血壓，有助阻斷過敏性休克快速惡化。注射後不論是否明顯改善，都應送醫接受觀察及治療。

陳威毓說明，過敏性休克為一種嚴重的全身性過敏反應，進程又急又快，在患者暴露過敏原之後，初期常見出現皮膚癢、鼻塞、喉頭緊縮感、吸不到空氣、眼前發黑、冒冷汗、站不穩等症狀，症狀可能在幾分鐘至半小時內快速惡化，有暈厥甚至致命的風險，務必以上述方式妥善處置。

●過敏性休克過敏原不只食物 醫：藥物等也要防

陳威毓指出，據國內健保資料庫，全身性過敏相關事件發生率在2001-2013年有上升趨勢，當中以18歲以下發生率更為顯著，務必留意自身過敏原避免暴露。

值得注意的是，對於過敏原，大多數人都知道食物可能引起過敏性休克，會避免相關食物，但卻容易忽略其他隱形地雷。他指出，可能導致過敏性休克的原因除了食物以外，也包括藥物、昆蟲毒液，其中以藥物最為常見，用藥者應留意藥後的身體狀況。昆蟲螫咬可為火紅蟻、蜂螫等。

至於食物風險國外多為花生、堅果，台灣則常見海鮮、雞蛋、牛奶、奇異果等，也包括可能被忽略的相關食物，如鳳梨蝦球，這些都是需要注意的。陳威毓呼籲，曾發生過敏性休克的孩童，應積極找出可能誘發的物質並避免，以防將來可能再次發生類似情況。

●過敏原相關食物易忽略 男童誤食引過敏性休克

陳威毓分享，曾有一名13歲、有氣喘、對蝦過敏的男童，未注意營養餐盒中的鳳梨蝦球，誤食後出現呼吸困難，校護緊急求救119，送往醫院途中男孩已失去意識。到達奇美醫院中心急診時，男童皮膚通紅、呼吸急促、嘴唇泛紫，立刻診斷為全身性嚴重過敏反應。

在緊急注射腎上腺素、給予支氣管擴張、以及注射類固醇後，男童症狀開始緩解、脫離險境，住院觀察幾日後順利出院。後續也於陳威毓醫師門診追蹤，包括過敏原檢測、衛教避免相關食物、以及自救方式、開立腎上腺素注射筆等，確保男童安全。

●4觀念防過敏性休克發生 醫：患者、照護者都要注意

陳威毓表示，防範過敏性休克，除了避免過敏原及相關風險，與醫師一同制定緊急就醫計畫也是非常重要的課題，包括應隨身攜帶註明過敏物質的小卡、隨身攜帶醫師開立的腎上腺素注射筆處方箋。患者和照護者也都需要了解過敏性休克的症狀有哪些，以及腎上腺素注射筆的使用方式，以利再次發生時，能夠及時辨識並予以適當處置、確保生命安全。

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