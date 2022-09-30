跟進其他同業，全球最大運動服飾鞋類製造商Nike周四警告，由於大打折扣出清庫存，以及受到美元急升影響，全年毛利恐將大跌。

周四盤後，Nike股價應聲重挫10%。在稍早的一般交易時段，Nike收跌3.41%，報95.33美元，已經成為今年以來表現最差的道指成分股之一。

Nike第一財季（截至8月31日）營收年增4%，為127億美元，優於分析師預估的122.7億美元。

其中，大中華地區營收年減16%，為17億美元。其最大市場北美區營收年增13%，為55億美元。

受美元走強影響，第一財季毛利率下滑220個基點，跌至44.3%，不及分析師預估的45.4%。

淨利年減20%，為14.7億美元，相當於每股盈餘93美分。

整體庫存暴增44%，達到97億美元，尤其在其最大市場北美的庫存更飆升65%。

分析師表示，對Jordan和Converse等Nike品牌的需求已經放緩，在面臨生活成本高漲的危機之際，球鞋迷也不得不放棄對非必需品的熱愛。

執行長Matt Friend表示，公司將果決地出清庫存，並坦承全年毛利率將「暫時」受到影響。

由於庫存暴增，Nike的競爭對手Under Armour、零售業巨頭Target Corp和其他許多公司都不得不打折打到見骨。

Morningstar分析師David Swartz表示，今年整個節日旺季期間，我們將看到大降價。但隨著進入2023年，我相信在經過節日和節後促銷檔期後，庫存將大幅降低。

Nike最新預估全年毛利率將下滑200～250個基點，遠超出先前所預估的持平至最多下滑50個基點，該公司並預期利潤將在第二財季縮水最多。

除了庫存和折扣之外，Nike和其他美國跨國企業一樣，也面臨著強勢美元帶來的衝擊。

財務長Matthew Friend在財報電話會議上表示，隨著美元加速升值，過去90天來自匯率的阻力大增。

Nike將美元飆升對其全年營收造成的衝擊預測提高一倍，達到40億美元。該公司超過一半的營收來自北美以外的地方。