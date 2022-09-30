高雄25歲陳姓男子為首的8人詐騙集團，先從網路上下載帥哥、美女的照片，透過交友軟體尋找單身未婚「獵物」，並稱呼「老公、老婆」誘騙許多被害男女上鉤，去年間42歲單身未婚女子遭騙積蓄60餘萬元，等要領出錢聯絡「老公」時，才發現自己被封鎖，驚覺受騙報警。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

陳男集團也假扮大眼又楚楚可憐模樣美女的吸引，陳男等人經數月的培養感情後，再向男子稱有投資標的，誘騙男子出353萬元投資。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

想逃出境至曼谷遭航警局查獲的主嫌陳男。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄25歲陳姓男子為首的8人詐騙集團，先從網路上下載帥哥、美女的照片，透過交友軟體尋找單身未婚「獵物」，並稱呼「老公、老婆」誘騙許多被害男女上鉤，再佯稱穩賺的投資標的並提供假投資網站，被害人投資想出金卻遭到封鎖驚覺受騙報警，警方獲報循線追查線，於日前逮捕陳男集團全員，初步掌握被害人高達35人，詐騙金額超過3000萬元。全案依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

據了解，陳男已有多年詐騙相關經驗，未成年就擔任過車手，熟悉此行的眉角，近年自立門戶，招募周遭友人、網路應徵21歲吳男、26歲劉女等7人。去年間利用假交友手法，竊取網路上六塊肌陽光健身男、大眼美女的照片，再以親暱、肉麻的稱呼「老公、老婆」的對話，騙取許多單身急於尋找另一半的男女上鉤，等培養一定感情後再誘騙被害人出錢投資股票期貨、虛擬貨幣或黃金等項目，並稱保證獲利穩賺不賠，直到被害人錢領不出來才驚覺受騙報警。

去年間42歲單身未婚女子在交友軟體認識陳男集團假扮的六塊肌男，在對話中屢次對女子稱呼老婆等話，並說「如果你不是我老婆的話我找你幹嘛」等話，女子被愛情沖昏頭，陷入愛情陷阱當中，陳男等人見時機成熟，提供假投資網站連結稱有短期期貨數據波動，有利可圖誘騙女子投資，女子深信不疑將積蓄60餘萬元投資進去，等要領出錢聯絡「老公」時，才發現自己被封鎖，驚覺受騙報警。

另一起則是62歲男子受到大眼又楚楚可憐模樣美女的吸引，陳男等人經數月的培養感情後，再向男子稱有投資標的，誘騙男子出353萬元投資，直到男子要領錢時，遭到各種理由推託不出金，不久美女銷聲匿跡，男子憤而報案。

高雄市刑事警察大隊於今年5月間透過165平台獲報，經循線追查下於6月間在三民區、仁武區查獲吳男、劉女等人，陳男見同夥被逮捕大勢已去，購買泰國曼谷的機票想逃出境躲避查緝，不料8月12日在桃園機場被移民署攔下，遭到航警局逮捕；集團最後一人47歲曾姓男子則在9月26日在南投查獲。全案依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方查扣多隻手機、人頭帳戶、提款卡，確切掌握有35名被害人，遭騙金額達3000萬元，至於是否還有其餘被害人？警方還要進一步調查金流釐清。