賈斯汀（左二）歌聲打動全場。（沃土影像提供）

賈斯汀體驗原住民文化。（沃土影像提供）

美國型男賈斯汀主持新節目《賈斯汀和他的部落好朋友》，坦言這是他花費最多精神與心力的節目，尤其最後一集為了融入屏東泰武鄉的排灣族佳平部落，「部落因為保護文化不想讓我們拍，耆老說要展現誠意才能來拍攝，因此我開始認真學習王族頌、勇士舞，拍攝暫停的2個小時完全不休息，他們不讓我拍，那我就要展現誠意！」最後竟然用歌聲打動全員。

賈斯汀造訪佳平部落，當時即將舉辦8月小米收穫祭，但外人要加入相當不容易，必須通過許多考驗成為「佳平人」，得到排灣族人的認同才能參加。他展現決心，在一周前便加入佳平青年會所，與他們一起生活與作息，接著學習青年會勇士舞與「佳平部落國歌」王族頌，青年會所的青年為了幫助他練舞，徹夜陪他排練，但排灣族歌曲對他來說是最大挑戰。

考驗的當天到來，他加入圍舞並在整個部落面前表演王族頌，正當全員都屏氣凝神聽他清唱，賈斯汀卻突然卡詞，他回想當時，「青年會所的人全部在我背後一起幫我接唱，我真的非常感動。」

賈斯汀在排灣族也有新體驗，先是當起頭目小跟班，學習頭目的繁瑣工作，也了解到「獵人」是守護排灣族部落的一個非常重要的角色；賈斯汀接著幫忙採收芋頭，化身「叫賣哥」，用排灣族語喊聲，擺攤販售新鮮蔬菜，立刻吸引婆婆媽媽圍觀，人氣爆棚。