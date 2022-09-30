新北市交通局表示，鄰近板橋府中商圈的板橋區忠孝國中地下停車場將自10月1日起正式營運，共有480格汽車停車位、90格機車停車位及4格電動汽車格位，汽車臨停每小時30元，機車當日每次20元。

交通局表示，板橋忠孝國中地下停車場提供全智慧化停車服務，包括車牌辨識進出場停管系統，並設有監視器、AI智慧影像場區監控、車格動態錄影、行人安全警示系統及人員巡更值勤等安全措施，場內照明均使用LED燈具，提供智慧、安全又環保的停車服務。

此外，為滿足幼兒家長安心接送及貨運司機容易使用短時停車需求，交通局已完成763格智慧停車格，包含32所幼兒園242格家長接送格位、89條路段175格裝卸貨格位及一般收費路段346格智慧化車格。

交通局並提醒民眾，停放於智慧停車格，不會收到紙本繳費通知單，民眾除可利用手機下載行動支付APP（Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、一卡通、萬付通及遠傳Friday錢包）繳納停車費，每3筆現折5元、新加入用戶可再享前3個月（90天）每筆路邊停車費6折優惠。亦可利用金融電信、全國繳費網等多元管道繳費，次日亦開放四大超商多媒體機查單繳費。