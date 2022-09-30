全球經濟前景慘澹，甚至被認為已經有金融危機爆發前的訊號，鑒於市場動盪不安，擁有價值達39.8億美元（約新台幣1263億）比特幣的虛擬貨幣專家賽勒（Michael Saylor）認為，理性的操作是退出市場，並選擇比特幣做為替代選項。

Business insider報導，賽勒擁有龐大的虛擬貨幣資產，同時也是Micro Strategy的共同創辦人，周三賽勒在個人推特上發文表示，比特幣提供一種「非主權」的價值儲存手段，英國政府為了避免債券市場陷入混亂而採取的瘋狂行動，將會促使人們將比特幣與虛擬貨幣視為另一種方向。

賽勒認為，在這段金融市場低迷時期，理性的操作是選擇退出，並接受像比特幣這樣的非主權價值儲存手段。此外，賽勒提到，各國央行採取措施進行干預時，正在損害資本市場和貨幣，各國所想要避免的危機，其實是公平利率下的自由市場運作。

賽勒強調，當央行進行干預以維持債市的穩定時，會削弱資本市場並導致貨幣出現崩潰，「主權債務是一種越來越沒有效果國庫儲備資產，比特幣提供另一種合理的選擇。」

數據顯示，賽勒擁有價值達39.8億美元（約新台幣1263億）的比特幣資產，即使今年以來價格已經重挫6成，但賽勒認為，未來四年內能夠飆到歷史新高的6.9萬美元，未來十年甚至可能達到50萬美元。