過去大陸知名導演張藝謀拍攝的電影屢屢展獲佳績，也捧紅不少人氣女星，因而衍生出「謀女郎」這樣的稱呼，而近日備受矚目的最小「謀女郎」劉浩存也曬出近況，長髮飄逸的模樣吸引不少網友大讚仙氣。

今年24歲的劉浩存被張藝謀導演相中後，以電影《一秒鐘》正式出道，後來在《送你一朵小紅花》中，飾演患癌女孩「馬小遠」一角，和易洋千璽飾演的癌症男孩「韋一航」，一同在治療癌症的路上攜手前進，兩人間的互動撥動觀眾們心中柔軟的弦，劉浩存也因此得到超高人氣。

近日，劉浩存在微博上曬出多張自拍近照。照片中可見，有別於當年電影中的率真活潑，一副女漢子的模樣，私底下的劉浩存女神氣質濃厚，捧臉對著鏡頭微笑的表情甜美迷人，黑色長髮自然的垂落在臉旁，像在大學裡的人氣學姐，恬適知性的韻味引來大批粉絲稱讚追捧。

劉浩存正對鏡頭，捧臉微笑的模樣被粉絲稱作是霸道女總裁。（圖／翻攝自劉浩存微博）

劉浩存最近行程滿檔，隨著電影《懸崖之上》、《四海》的相繼播出。她與人氣小生劉昊然在電影中的表現，更使劉浩存人氣水漲船高，微博上的粉絲數已突破200萬大關。近期的曬出的生活照，也吸引網友爭相留言回應：「這個好美 霸道女總裁的感覺」、「這個女孩子是真好看」、「没有你自拍的話，我該怎麼過」、「女總，快來踩我」。