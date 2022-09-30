國際影后章子怡和汪峰結婚7年，育有一女一子集滿「好」字，加上汪峰和前女友葛薈婕所生的女兒小蘋果，一家五口生活幸福。沉寂一陣子的葛薈婕最近又化身「自走砲」，臉頰泛紅疑似喝醉，在直播中痛批汪峰人品不行，更稱汪峰和章子怡交往期間，「我還聽說他（汪峰）開車到上海找那個『圓圓』」，但對此，當事人都暫無回應，不知真偽。

葛薈婕和汪峰分手後，所生的女兒小蘋果就交由汪峰和章子怡扶養，如今已16歲的小蘋果外型清秀，越來越像曾是模特兒的葛薈婕，而葛薈婕過去事業成功，17歲時得到2004年法國皮爾卡丹國際模特大賽亞軍，成為國際超模，未料遇到汪峰後，兩人分手分得難看，過去葛薈婕就數度在直播或微博中開砲，抖出汪峰的黑歷史。

葛薈婕痛批汪峰人品不行。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

今年5月葛薈婕再開直播，被網友稱讚又回到過去的「盛世美顏」，甚至還有人稱她比章子怡美，葛薈婕則謙虛表示：「不要去比較，我覺得比較這個東西是沒有任何意義的」，言下之意對章子怡並無怨氣，但問到舊愛汪峰，葛薈婕放話變臉說：「我會記恨他、煩他一輩子，不會給他好臉色」。

近日，葛薈婕又爆和汪峰交往時的點滴，稱過去躺在汪峰懷裡的時候，「還有他前女友給他打電話」，稱他人品差、一天到晚都在泡妞，又稱汪峰和章子怡在一起時，葛薈婕曾被別人問：「是什麼看法？」當時她回：「我跟章小姐不是很熟」，「後來我還聽說他（汪峰）開車到上海找那個『圓圓』去」，接著葛薈婕翻了個大白眼，強調：「我跟你說啊！老汪這個人絕對！」，暗示自己相信傳聞，引來網友回：「不怕被告嗎」、「又喝醉了吧」、「她不提汪峰，走在大街上沒人知道她是誰」、「等一個聲明」，而汪峰本人暫時無回應。

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