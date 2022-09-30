2022台北「白晝之夜」將在10月1日晚上6時起盛大登場，主場士林將妝扮成越夜越熱鬧的「士林大戲院」，位在士林科學藝術園區的台北天文館，也特別開放至午夜12時，線上、現場同步推出多項活動，讓夜空眾星也加入白晝之夜的熱鬧行列。

台北天文館當晚6時起，展示場與「水漾星球」特展全部免費開放至午夜12時，球幕宇宙劇場特別加映「隼鳥二號」與「觸摸星空」兩部星空影片，而配置專業大型望遠鏡的天文台也一路開放到午夜，正值適合觀賞期的火星、木星、土星、天王星與海王星都將入鏡，「行星馬拉松」要讓大家一次飽覽太陽系的異星風情，難得機會千萬別錯過。

天文館指出，不能親臨「白晝之夜」的朋友也別失望，YouTube「台北天文館」頻道將與天文台現場同步，將望遠鏡中的精彩行星影像透過直播到呈現，相關活動資訊可參閱台北天文館官網：https://www.tam.gov.taipei/

此外，美國航太總署（NASA）的朱諾號探測器（Juno）在29日創紀錄以358公里的近距離飛掠木星衛星「歐羅巴」，並拍攝其有史以來最清晰的照片，歐羅巴之所以受到科學家的高度矚目，正因為它滿覆冰層的表面下可能具有地下海洋並孕育生命。

天文館指出，「宇宙航海王水漾星球」免費特展，就是以宇宙中星球海洋與生命的關聯為主題，透過沉浸式場景、深入淺出的互動展示與生動的故事線，來介紹這個人類長久追尋的宇宙之謎，特別適合親子共同探索。

天文館表示，展期至10月10日結束，倒數期間的假日，10月1、2、8、9、10日還舉辦「闖關送繪本」活動，每日前100位參觀特展的12歲以下小朋友，領取並完成闖關單，即可獲得「諾亞與來自外星球的鯨魚」精美故事繪本。