變性網紅罔腰與男友阿猴交往2年後，於今年4月修成正果宣布結婚，更透露正在裝潢新房，不時在社群網站分享日常生活的她，近日和老公拍完大頭貼後，直接大方分享「零修圖」的照片，罕見曝光「真面目」，立刻引起網友討論。

罔腰今年4月宣布與男友阿猴結婚，不時在社群網站分享甜蜜閃照的她，日前曬出兩人深情接吻的照片，並感性告白：「就這樣子在一起兩週年了，親愛的，兩週年快樂嘿，我準備的禮物會慢慢給你，我們就這樣牽手牽一輩子吧」，幸福模樣讓網友稱羨不已，紛紛留言獻上祝福。

罔腰透露近日和老公外出時，剛好路過一台拍貼機，夫妻倆臨時起意拍照留念，沒想到拍完後才發現沒有濾鏡跟修圖，讓兩人相當傻眼，但仍直接「原圖輸出」與網友分享，也讓平時直播和拍照都會使用濾鏡的罔腰，首度以「真面目」示人，不過相較下幾乎沒有差異，膚質狀態依舊不差，讓她忍不住表示：「好險皮膚有在保養，素顏算不賴」。

對此，網友也紛紛留言：「拍得好好看喔，好懷念拍貼機，高中時期，很喜歡跟同學拍貼」、「膚質真的很好欸」、「相信素顏會更好看」、「皮膚看起來好白唷」、「很美喔，但黑髮看起來會更漂亮」，但也不乏酸民嘲諷：「勸你要趕快去撈點錢，醫美記得多跑幾次」、「爛兄爛弟」，不過罔腰則是懶得理會不做任何回應。