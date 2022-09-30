新北市泰山1名徐姓男子（56歲），今（30）日凌晨開車外出，因精神不濟，在中正路上4間店家的柱子以及停放騎樓的機車與單車。男子經酒測後沒有酒精反應，他向警方供稱，是因為塭仔圳工地施工，導致他無法入睡才會開車外出吃宵夜，回程時因為精神狀況不佳，導致車禍發生。

據了解，徐男住在新北市泰山區，他今日凌晨駕駛賓士轎車到新莊吃宵夜，凌晨3時許準備返家，結果在通過中正、新泰路口後，車輛偏離路徑，朝一旁店家騎樓撞去，總共撞上4店家柱子以及停放在騎樓的機車2輛、單車1台，不過幸好沒有人傷亡。

警方接獲報案後，到場替徐男實施酒測，確認沒有酒駕的情況。徐男則是供稱，因為住家靠近塭仔圳重劃區，但因為工區時常在深夜施工，讓他這一周以來時常被施工聲吵得無法入睡，今天凌晨又被吵得睡不著，所以才會開車外出吃宵夜，結果在返程時因為精神不濟，才會發生車禍。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！