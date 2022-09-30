一名女網友分享，在麥當勞看到一對情侶忘情擁吻，女生整個人躺在男生的懷裡，時間長到1至2個小時，直到他用餐完、準備離開，兩人都還沒有分開，讓她忍不住吐槽說，這裡是麥當勞，不是旅館。影片吸引了上萬人朝聖，不少人看傻喊扯。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，她去某一間麥當勞用餐，一進去就看到一對愛火熊熊燃燒的情侶。從影片畫面中可見，一對男女在座位上忘情擁吻，女方更直接坐躺在男方的懷裡，兩人吻的難捨難分。

女網友指出，她剛進來吃飯的時候，兩人就是那個姿勢在擁吻，少說維持了有1至2小時，因為直到她要離開，那對男女都沒有分開，讓她忍不住吐槽說，這裡是麥當勞，不是旅館欸，旁邊還有其他小朋友，秀恩愛可以不妨礙他人的眼睛嗎？而且男生吻到後來不斷摸女生的胸部，在公共場合著實不妥。

誇張影片吸引1.1萬人朝聖，不少網友看傻直呼，「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「衛生觀念不錯，用餐完畢，人體剔牙機伺候」、「超扯，連旅館錢也要省」、「他們在交換靈魂，時間自然要久一點」。