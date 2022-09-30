國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午公布教育政見，包括3大階段、10項政策。他宣示未來教育預算中非人事預算費用年增8％，彈性增加學童用餐時間5到10分鐘，研議教師任職每滿10年給予有薪假1個月。

蔣萬安首先宣示，未來教育預算中非人事預算費用年增8％。幼兒教育部分，成立STEAM及新科技發展辦公室透過設計幼兒身處的環境，提供多元學習機會。

他也主張逐步實施5歲幼兒納入義務教育，增設幼兒園班數補助私幼學費，2到4歲每學期補助1萬3660元提升每年5萬元；5歲依家戶所得級距，每年補助學費分別提高為1萬2000、2萬2000及3萬2000元、補助幼教課程及設施。

國民教育部分，蔣萬安說，推動以學生為本位的高品質教育，尊重孩子的差異性，讓台北的學生更具競爭力。鼓勵學校辦理各式教育實驗方案，實施雙語、科技及人文教育，並注重品格教育。彈性補助學校辦學經費以發展各式教育方案。

蔣萬安也提及重視營養午餐，讓孩子吃的安心健康成長輔導校園營養午餐必須符合HACCP食品安全管制系統，彈性增加學童用餐時間5到10分鐘，並增聘營養師，並打造無邊界教室邁向 國際化教育城市 。

有關中等及後中等教育部分，蔣萬安將增加特殊教育預算占比落實融合教育，特教、融合教育經費占教育預算應由111年的11.24％應提升至13％以上。

蔣萬安表示，台北市目前約有300棟50年以上的高齡校舍，除歷史建物之外，必須逐年進行整體規畫，推動改建新校舍，營造智慧、安全、節能、健康的永續校園，班班有冷氣電費，國小、國中由中央和市政府共同負擔，高中繼續向中央爭取補助。

蔣萬安也表示，推動成立技職教育及專責單位，鼓勵技職教育邀請業界及大學端密切合作，共同培育所需人才。主動媒合北市企業、科大推動產學攜手3＋4方案。台北市已進入超高齡社會未來將結合北市大、12所社區大學、12間樂齡學習中心及企業，提供進修課程及場地。

至於教師權益，面對少子化而減班，造成學校及教師極大壓力，蔣萬安表示，將研議教師任職每滿10年給予有薪假1個月，感謝老師作育英才的辛勞。