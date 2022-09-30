盧秀燕表示，她上任後極力爭取第2期開闢工程，從台中市政府編列14億，並將這條路命名為市民大道。（潘虹恩攝）

建設局長陳大田表示，市民大道以景觀道路作規畫，特將纜線地下化，讓市民擁有美麗的天際線。（潘虹恩攝）

太平市民盼了40年的路終於通車！太平區愈發繁榮，卻因欠缺南北通道，常常交通堵塞。30日早上台中市長盧秀燕出席太平區市民大道通車典禮，進行祈福祭拜與剪綵儀式，現場逾千位鄉親皆雀躍不已；盧秀燕表示，太平區要發展，就要開闢1條大路，市民大道非做不可。

盧秀燕表示，太平的道路多為早期規畫，道路蜿蜒且狹小，人口又密集，要開闢大路很困難，在地居民苦等40年，直到胡志強擔任台中市長時期終於做了第1期，她上任後極力爭取執行第2期，從市府編列近14億預算，勢必要達成；也為了讓太平被重視、看見，將這條路命名為「市民大道」。

盧秀燕指出，市民大道有99位道路產權所有人，開闢工程所需經費約14億6810萬，其中工程僅需9990萬元，剩餘13億6820萬元皆為用地取得的費用，相當感謝99位所有權人同意將產權轉移給市府，也感謝周邊居民的配合與體諒。

台中市建設局長陳大田表示，市民大道全長860公尺、寬24公尺，由宜昌路連接至祥順路，是銜接台74號交流道的重要道路，歷經1年終於完工通車；市民大道以景觀道路作規畫，兩側有寬敞人行道、栽種綠植，路面為雙向四車道，且特將纜線地下化，讓市民擁有美麗的天際線。此外，道路兩側排水系統能有效蒐集路面雨水。

陳大田表示，這條路原先住宅林立，共78戶住戶，加上99位道路所有權人，經過大家同心協力、排除萬難，所有地主皆同意進行產權轉讓，因此這條路沒有徵收、強拆；太平區區長許貴芳表示，相當開心市民大道完工，解決民眾上下班塞車的問題，讓民眾上班、上學更安全順利。