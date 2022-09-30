【全程字幕】怒了！遭爆發紅包涉賄選「檢調要查」 張善政轟「卑鄙」：蔡英文現在就來抓我 敢不敢 @中時新聞網 ​

媒體報導國民黨桃園市長參選人張善政參與敬老活動，摸彩時頒紅包給民眾，遭疑賄選疑慮，檢方將啟動調查。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，雖此事未證實，但檢調動作之快令人咋舌，反觀民進黨桃園市長參選人鄭運鵬陣營的8000元遊覽車事件，看不出到底有無動作，喊話「不要遇到綠的就轉彎」。

賴香伶表示，鄭運鵬與張善政陣營前後遭質疑有賄選疑慮，呼籲雙方陣營切記不要觸法，遊走法律邊緣更會引起爭論，屆時檢方辦案後就會一目瞭然，選舉過程應回到時事問題，動員時不應涉及對價關係。

賴香伶質疑，雖張善政紅包事件未證實，但檢調動作之快令人咋舌，反觀有人檢舉鄭運鵬陣營遊覽車事件，現在到底有沒有在辦，是否沒任何動作？若連檢調都有不同標準的差別待遇，國人該如何相信？呼籲不要遇到綠的就轉彎不敢辦。

賴香伶說，選舉應秉持清廉勤政，相信桃園市民很清楚，不能以砸大錢方式騙取選票，各參選人都要一視同仁來看待，要大家可以信任她清廉勤政的精神。