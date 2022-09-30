【旅遊經 編輯部報導】

茭白筍又被稱為美人腿，為何又被稱為美人腿呢？相傳因為剝開層層筍殼內的茭白筍，又嫩又白，就像是裹腳婦女的腳一般，才被稱為「腳白筍」，後又成同音的茭白為名，因此也被稱之為「美人腿」。茭白筍吃起來鮮嫩爽口，就植物分類是禾本科菰屬的多年生草本水生蔬菜，長在溼地水田而不是陸地的泥土裡，在古代則較常被當作穀物利用。全台南投為種植筊白筍的主要城市，以埔里以及魚池為最大宗，而北台灣也有種植筊白筍，其中包括北投湖山社區，茭白筍主要種植分為二大區域，其一為湖底聚落，鄰近湖山國小後方的農學園，其二則位在上半嶺聚落，沿著紗帽路的半嶺地區中，擁有「亞洲第一湧泉」美名的藍寶石泉，其中延伸的水圳也灌溉著聚落的農作物，所以種植出來的茭白筍非常脆甜可口！

四0砲陣地人文歷史遺跡

百年無患子平台

探訪半嶺吊橋

晚霞平台逺眺大屯山景致

湖底聚落走讀百年古厝、紅磚豬舍

陽明山公園第二停車場彩繪大樓梯湖山社區人文薈萃，充滿豐富的歷史文化背景和得天獨厚的自然生態景觀。有防空洞、四Ｏ砲陣地等人文歷史遺跡；景點旁為通往陽明山國家公園第二停車場的彩繪大樓梯，是社區里民自主營造的成果，以馬賽克拼貼出隱藏陽明山上特色植物，同時也別忘在附近的晚霞平台稍作停留，遠眺大屯山景致。社區裡最具農村文化景點就屬湖底聚落，除了代表生活時代感的百年無患子平台，走進湖底步道中，還可探訪百年古厝、紅磚豬舍等農村秘境。而上半嶺聚落，正是每年筊白筍季的農事體驗地點，周邊還有半嶺吊橋及市景平台，在休憩同時近距離感受農村生態。另外，在聚落中與里民生活有著密不可分的半嶺水圳步道，正在進行環境改善工程，預計年底完工，未來提供民眾賞遊水圳沿線的新風貌，除了隱身在巨石底下的土地公廟的地方特色外，還規劃一處休憩平台可俯瞰下方的松溪瀑布的景致。

湖山里長李秋霞表示，今年湖山的茭白筍季預計10月中舉辦！邀請大家走進北投品嚐陽明山藍寶石茭白筍的甜美滋味，遊客可透過採茭白筍體驗，與植物的對話，認識田間生態，並品嚐藍寶石茭白筍風味餐，健康環保又兼顧美味。有興趣的民眾可向湖山里李秋霞里長(聯絡電話：0932-923-070)了解相關行程。 交通方式如下：若欲前往湖山社區，為避免停車困擾，建議可搭乘至捷運石牌站，轉乘535公車到吳厝站下車。大眾運輸：可搭乘大眾運輸捷運至士林站或劍潭站轉乘公車紅5、260、260區間車至陽明山總站，再步行約3分鐘即可到達湖山綠地。

圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供