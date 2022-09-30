【旅遊經 編輯部報導】

釣魚對台灣特定族群而言，是一種普通的休閒活動，虎頭埤風景區特以路亞竿釣魚方式，舉辦「振興玩虎埤 我上大尾!」比賽，經報名參賽者於10月15日（六）購票入園後，至11:00，凡釣到最大尾魚種的釣客，第一名可得獎金5,000元及釣魚月票3個月。

虎頭埤

釣友共聚在湖畔較技

台南市長黃偉哲表示，路亞取名來源為Lure（誘惑物）的音譯，是一種釣魚方式，是使用假的擬真生物引發大魚攻擊的一種方法，這種釣魚方法講究技巧，需要竿、餌、輪的綜合操作，在整個過程中，釣者是在做全身運動，同時路亞裝備簡潔，乾淨環保，餌料與傳統釣法有著極大的差異，也不會讓釣友在漫長的等待過程中直接丟棄菸蒂、食物殘渣、垃圾等問題，在競賽的同時保護環境與生態，在後疫情時代同時振興國旅打造零接觸觀光旅遊全新的趨勢。

台南觀光旅遊局局長郭貞慧指出，今（2022）年三月觀旅局虎頭埤風景區有舉辦過釣魚比賽，當時以外來魚種為目標，共移除了93公斤魚種，吸引了逾3,600人次入園，媒體爭相採訪造成不小的轟動，此次釣魚比賽稍微修改了內容，比賽以最大尾魚種為目標。參賽者請於當日當天上午6:30營業後即可購票入園尋找釣點下竿，8:00~9:00至露營區三叉路口第一風雨棚服務台報到並出示發票領取參賽證（憑參賽證才有比賽秤重資格），逾時不候，中午11:00前收魚收桿，拿至露營區第一雨棚秤重紀錄並留下基本資料，超過時間不予計入比賽。虎頭埤水庫內大型魚種，包括飾妝鎧弓魚（七星飛刀）、草魚、線鱧(泰國鱧)、小盾鱧（魚虎）、黑鰱（大頭鰱）、白鰱（竹葉鰱）、鯉魚、烏鰡等大型魚種，釣魚比賽，不分性別皆可參加，需自備路亞竿，第一名可獲得獎金新台幣5,000元整及釣魚月票3個月，取前五名，第3名～第5名獎金分別為＄3,000～＄1,000，釣魚月票為1 個月，對路亞釣魚方式有興趣的遊客可以報名參加。相關報名活動，於10月1日上午10點整開放，名額250名，數量有限，滿額即關閉報名網站。

相關訊息可至虎頭埤風景區官網報名查詢！

圖片：虎頭埤風景區管理所提供