P. LEAGUE+ 30日公佈2022-23賽季例行賽賽程，開幕戰將於11月5日由台北富邦勇士在主場迎戰新竹街口攻城獅，台北富邦勇士也將力拚PLG總冠軍的3連霸。

PLG 2022-23賽季例行賽將從原本的90場增加到120場，6支球隊每隊都有40場例行賽，其中20場會在主場出賽。在比賽時間安排上，本季將增加平日賽事以確保例行賽季不會進行過久，所以新賽季將會有11場周二賽事、1場周一賽事，預計例行賽將進行到2023年05月14日。

在賽程安排上，12月25日將有2場「耶誕大戰」，下午先由福爾摩沙台新夢想家在主場迎戰來訪的新北國王，晚上則由桃園領航猿及台北富邦勇士在桃園捉對廝殺。12月31日的「跨年大戰」，下午由福爾摩沙台新夢想家 vs 新竹街口攻城獅（主場），晚上則有高雄鋼鐵人 vs 新北國王（主場）的南北交鋒。來到2023年第1天，下午新竹街口攻城獅持續捍衛主場迎戰來訪的桃園領航猿，晚上則是有「雙北大戰」，由新北國王在新莊力抗台北富邦勇士。

至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

台北富邦勇士 – 台北和平籃球館 （11/05主場開幕戰 vs 新竹街口攻城獅）

新北國王 – 新北市立新莊體育館（11/12主場開幕戰 vs 桃園領航猿）

桃園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（12/10主場開幕戰 vs 新竹街口攻城獅）

新竹街口攻城獅 – 新竹縣體育館（11/19主場開幕戰 vs 高雄鋼鐵人）

福爾摩沙台新夢想家 – 洲際迷你蛋（11/12主場開幕戰 vs 高雄鋼鐵人）

高雄鋼鐵人 – 高雄市鳳山體育館（11/27主場開幕戰 vs 桃園領航猿）