一名許姓女子在網路上購買標籤機但賣方黃姓女子遲遲未出貨，又鼓吹她買另一批倉鼠相關產品，未料黃女最後竟以許女付不錢為由，要她簽本票，雙方約在一間超商內談判，許女家屬急得向警方求助，員警到場後於當場查獲許女被脅迫簽立的本票，立即將黃女回派出所依法偵辦。

小港分局高松派出所員警28日接獲民眾報案，指稱家人疑遭人恐嚇，雙方就在超商，趕抵現場時果然發現3名女子正坐在位置上談判，現場還查扣2份合約書及1本本票，立刻將所有人帶回派出所了解。

經警方調查，起因是一名許姓女子上個月在臉書看到黃姓女子張貼販售標籤機等商品訊息，下單面交付現後，卻遲遲沒收到商品，黃女先向許女表示因下單需要14個工作天才會到貨，又趁機向他鼓吹，另有朋友有一批市價超過17萬元的飼養倉鼠用的相關產品，要以12萬元賤賣，她還可以幫忙找買家，自己只收取佣金等語。

許女聽完後，決定支付訂金簽下買賣合約，先付一部份的訂金，但後續看到有其他受害者指出是這是詐騙手法，她直覺有異，因此拒絕尾款，但黃女反而跟她說雙方是有簽合約若是不履行會提告等，要她簽署本票，否則將不會善罷甘休等語。

許女在媽媽陪同下，雙方約在小港區大坪路上一間超商談判，有其他家屬得知後立刻報警，警方到場後將所有人帶回派出所，不過黃女供稱是正常買賣，但全案訊後將黃女依恐嚇、詐欺罪嫌移請高雄地檢署偵辦。