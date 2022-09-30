直得(1597)公告今天起兩個月內，預計買回2000張庫藏股，用途為轉讓給員工，帶動股價今天逆勢開高走高，盤中漲幅達到5％，接近70元整數關卡。

該公司第二季歐美市場比重持續放大，抵銷大陸下滑的影響，另外，今年有針對毛利率不佳的產品調漲售價，而微型線性滑軌占比超過6成，毛利率第二季來到44.35％，是兩年來單季最佳，也因為貶值效應，單季獲利0.9億元，年增8.9％，每股盈餘1.12元，累計上半年每股盈餘2.03元，優於去年同期的1.85元。

直得7、8月營收1.48億元及1.38億元，年減10.89％及8.69％，主要大陸出貨仍然受到影響，歐美市場則表現相對穩定。台幣持續貶值，對公司第三季毛利率及獲利相對有利。另外，樹谷二廠預計明年投產，將導入智慧自動化產線。

直得股價從今年3/11的95.5元，歷經2.5元除權息，這周來到66元，公司預計至11/29止，買回自家股票2000張，買回區間價格為46.2元~100元，預定買回股份占公司已發行股份總數2.14％，是公司第三次執行庫藏股。