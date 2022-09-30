日本經濟數據雖表現亮眼，但日股受到美股大跌影響，30日也跟著重挫，若下午盤勢沒有改善，日股9月月線可能會創兩年半最差。早盤結束時，日經指數收25,979.75點，跌442.3點或1.67%，月線目前跌7%左右。東證收1,841.66點，跌27.14點或1.45%，月線也跌約6%。

分析師認為，蘋果傳出將暫停增產，讓外界覺得全球經濟似乎已進入衰退期。就算日本獨善其身經濟成長出現轉機，但很難說服市場只買日本的股票。不過，大和證券卻說美股超跌，日股應也是如此，月底可望出現換股操作。

日本政府30日表示，繼6月大增9.2%，7月小漲0.8%之後，當地8月工業生產經季節性調整後，也月增2.7%，明顯高於預估值0.2%。另外，日本8月零售銷售年增4.1%，連6個月都是正數。同時勞動力緊縮，表示公司行號尋才不易，8月失業率為2.5%，與7月2.6%差不多。

汽車族群表現相對較差，馬自達跌7.88%，三菱跌7.28%，速霸陸跌5.71%，日產也跌5.76%。至於權值股的迅銷跌3.44%，傳出將要裁員的軟銀也跌2.33%。