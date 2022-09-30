台中市政府獲企業捐贈車輛及英語圖書打造為「英語愛閱專車」，今天舉辦啟航儀式，未來將巡迴各國中小學校，延伸多元情境英語課程，希望讓偏遠地區學童也能走向國際。

台中市教育局日前接受天麗生技公司捐贈一部車輛及英語圖書，打造成為「英語愛閱專車」，以英語圖書為主軸，可配合校方延伸英語說故事、圖書共讀、角色扮演短劇等多元情境課程。

台中市政府今天舉辦「英語愛閱專車」啟航儀式，台中市副市長令狐榮達、教育局長楊振昇、天麗生技執行長王宗易等人皆到場出席。

令狐榮達致詞時表示，台中市長盧秀燕上任以來，逐年增編預算增聘英語外籍教師，從民國107年的23名增加到今年將有185名，達到29個行政區「區區有外師」的目標。

令狐榮達說，台中市從106年起自購改裝1部「英語希望傳愛專車」，搭配外師一起上山下海到各校巡迴營造英語學習情境，這次再增加一部「英語愛閱專車」，藉由專車駛進偏鄉，將人才資源引入文化不利的地區，更能落實城鄉無差距的教育正義。

王宗易表示，英語愛閱專車依照特別設計組裝架構，花了半年時間打造，過程中不斷的調整、修正，就是要讓國中、國小偏遠地區孩童學習達到最好的效果，希望把每一份愛注入專車，讓偏遠鄉鎮地區的學童也能走向國際。（編輯：郭諭儒）1110930