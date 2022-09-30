柬埔寨豬仔事件頻傳，吳姓、朱姓及高姓等人組成犯罪集團，以介紹到柬埔寨賭場工作，並提供「包吃、包住、包機票」等誘因，騙民眾出國從事詐欺工作，還被當人球販賣給中國男子，新北地檢署近期發動搜索，拘提3人到案，其中吳男、朱男已聲押禁見獲准，高男則另案執行，檢方指出，今將持續發動搜索拘提行動，清查集團共犯。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃冠傑指揮刑事局偵辦該起人口販運案件，8月17日執行首波搜索拘提，查獲吳男，並聲押禁見獲准，昨日執行第二波搜索，拘提朱男、高男，經訊問後聲押禁見朱男獲准。

檢方指出，該犯罪集團以介紹柬埔寨工作等名目作為掩護，並提供「包吃、包住、包機票」等誘因，未料實則騙人出國從事不法活動，該集團去年11月由高男媒介胡姓及吳姓被害人給吳男認識，吳男以介紹至柬埔寨賭場工作為幌子，提供護照代辦服務及購買機票，騙2名被害人前往柬埔寨從事詐騙，待被害人到柬埔寨後，又被以數千美元販賣給中國籍男子。

檢方表示，目前地檢署已有18件類案件，正由重大刑案專組、婦幼保護專組、檢肅黑金專組檢察官積極偵辦中，將持續追溯上游成員、其餘共犯及金流並查扣犯罪所得，將不法集團份子繩之以法及剝奪其犯罪所得，確保國人生命、身體之自由與安全，呼籲民眾面對海外高薪或不合理徵才廣告時，提高警覺、審慎評估。