民進黨猛攻新北市長侯友宜博士學位取得合法性，曾發聲明為侯澄清的警大，也遭警大校長陳檡文否認。立法院國民黨團上午還原警大公關室發出該篇聲明時程紀錄，批評陳為了官位甘當民進黨新北市長參選人林佳龍打手，讓警大淪東廠。

國民黨團總召曾銘宗表示，警大校長在警界歷練，有一定社會與學術地位，陳檡文竟欺壓警大公關室基層，否認公關室聲明，放棄警大聲譽，參與民進黨選戰策略，國民黨團將行文調閱公關室簽文，也會追究校長陳相關法律責任。

曾銘宗還原，9月23日晚上7時50分，電子媒體首度報導警大認定侯友宜警大入學與畢業資格符合規定聲明，當晚間平面媒體於9時6分跟進索取聲明，警答也於9時9分提供相同聲明。

隔天24日上午8時，侯友宜競選辦公室也根據該份警大提供媒體資料開記者會、發新聞稿，下午警大公關室也致電侯辦證實提供媒體相關聲明；對於該聲明，警大公關室也已經簽文上去，事證與時程明確，陳檡文不知情？

國民黨立委費鴻泰表示，警大公關室代表警大發文難道未經長官核可、同意？陳檡文雖與民進黨高層熟識，但陳現在是警大校長，是教育機關，要本於學術良心而非政黨顏色，今天卻為一個政黨，違背道德與學術良心，會有報應。

費鴻泰也建議國民黨團，刪除明年度警大公關室預算，因為陳檡文認為警大公關室沒有存在價值。

黨團書記長李德維表示，林佳龍說侯友宜4年拿到博士學位是特例，但金管會前主委李紀珠也是台大學士畢業直接4年拿到博士，甚至連隱藏論文30年的蔡英文就是4年拿到博士學位，林難道故意想挖蔡的底？

李德維說，侯友宜指導教授蔡德輝已出來證實有指導侯完成博士論文，但蔡英文卻對指導教授到底過世沒都搞不清楚；侯的論文公開透明，蔡封存30年。ｘｕ李呼籲陳檡文不要為了官位吞下良心，要有一說一；林佳龍應還侯公道。