圓精細胞和成熟精子比較圖（北榮提供）

鐘先生檢查為無精症，歷經3次顯微取精，成功以圓精細胞誕下一對雙胞胎女兒。（北榮提供）

40多歲鐘先生結婚多年但膝下無子，檢查為無精症，顯微取精找不到成熟精子，只有尚未長出尾巴的「圓精細胞」。歷經4年努力，台北榮民總醫院成功將圓精細胞植入卵子並成功活化，培育8顆優質胚胎，終於在去年5月誕生一對雙胞胎千金，也是全台首例「圓精寶寶」。

北榮泌尿部主任黃志賢表示，圓精細胞是精子製造過程中的半成品，雖然已完成減數分裂，但沒有長出尾巴，因此沒有活動力進入精液，即便進入精液也無法和卵子結合，且缺乏活化卵子的能力。

北榮婦女醫學部醫師何積泓表示，正常精子的人工受精率約8成、懷孕率約4成，而圓精細胞受精率38.7％，懷孕率更只有3.7％、相當於10分之1，困難度極高。台北榮總自2019年開始執行圓精細胞注射療程，目前已執行36次，33對夫妻中共有3對懷孕，包括已經生產的鐘先生夫妻，以及另外2對懷孕中的夫妻，受精率51.7％，累計懷孕率9.1％，皆高於國際平均。

家住澎湖的鐘先生2018年首度到北榮求診，第一次顯微取精雖有找到2顆成熟精子，鐘太太亦取出15顆卵子，但沒有受精成功，其餘13顆卵子冷凍保存；2020年4月，鐘先生第二次顯微取精，僅取得圓精細胞，注射到10顆解凍卵子並活化，並未成功懷孕；同年8月再度嘗試顯微取精，共注射到34顆卵子並活化，其中15顆成功受精，培養後冷凍保存8顆胚胎，並在10月植入4顆解凍胚胎，終於成功懷孕。

鐘先生夫妻今天帶一對雙胞胎女兒從澎湖遠道而來，向北榮生殖醫學團隊表示感謝之意。鐘先生表示，這幾年來跑過北部各大醫院，永遠都是被「打槍」，後來抱著試試看的心態到北榮求診，終於獲得想要的結果，心裡是感謝再感謝，「我本來認為沒有希望有小孩，活到40幾歲，應該是人生中最難忘的一件事」。