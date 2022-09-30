陳耀祥怎麼了！被追問裝傻連喊「絕無施壓」 蔡壁如曝「鏡電視背後靈」狂轟

行政院長蘇貞昌今（30日）率官員赴立法院施政報告並備詢，民眾黨立委賴香伶持續關注鏡電視爭議，她質詢蘇貞昌及國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥府院是否有介入鏡電視審照，蘇、陳兩人均矢口否認。蘇貞昌強調，當事人已經否認稱錄音遭到變造、採取法律行動，用當事人否認的東西來質疑政府機關，這是不對、不妥當的。陳耀祥則說，審查沒有任何問題，歡迎國會監督。

賴香伶指出，鏡電視審議爭議，影響國人對於相關部會首長信任度、誠信，攸關國家大政，且NCC是獨立機關，也是國會投票出來的，鏡電視上架卻出現諸多說法。

陳耀祥說，NCC是獨立行使職權，自己所言保證都是真話，這是真實陳述的義務。關於鏡電視審照問題，他說，鏡電視申請有兩次，當時的董事長為陳建平，關於錄音帶中裴偉的發言，不知道資料真假，基本上我們沒有施壓的問題，他強調，「蘇院長並沒有施壓！」

陳耀祥表示，裴瑋怎麼講是他的事情，自己也不了解，首先要了解資料真假的問題，若有需要都配合檢調或其他機關。各政黨等對NCC批評很多，尤其選舉期間，基本上除非有刑事責任，如今既然檢調處理，就配合檢調去處理。

蘇貞昌則再次重申，並沒有找陳耀祥施壓，錄音經當事人說明是被變造且已經採取法律行動，用當事人否認的事情來質疑政府機關，這是不對的、不妥當的。

陳耀祥說，NCC審查鏡電視的過程本來就有前後階段，第一階段由裴瑋主導時，確實有鏡周刊員工在鏡電視上班，第二階段也有人檢舉，鏡電視回復已經處理；再者，NCC行政處分中都寫得非常清楚，包含所有權、經營權分離，鏡周刊人員不得經營電視等，他強調，審查沒有任何問題，歡迎國會監督，下周在委員會會做專案報告。

蘇貞昌也說，第三人在外面要講什麼話，這並非總統、院長能控制，當事人又提出質疑行使法律權益，錄音帶是否經過變造，且當事人間都有爭執，把一個有爭執的東西來問總統、院長是不對的。