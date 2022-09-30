國民黨桃園市長參選人張善政因農委會研究案紛擾不止，張善政今天接受專訪表示，農委會已經回覆，請依政府資訊公開法申請，團隊已經填好，不過球在農委會身上。張善政也批評，農委會主委陳吉仲研究案自己抄自己超過75％，一魚兩吃。

提到農委會研究案，張善政說，農委會已經回文，請他們依照政府資訊公開法申請，也提供表單，也填好申請。不過球在農委會手上，它愛快就快，愛慢就慢。張善政也說，要求農委會公布宏碁投標提案建議書，包含預算分配、多少錢用到哪裡去，就可以凸顯沒有用到他身上。張善政也說，希望農委會公布其他成果資料，因現在公開只是幾本報告，跟當初繳交所有報告中，僅占很小的比例。

張善政也說，研究案至今15年，當初完全沒想到週刊是報導這件事情。根本是無的放矢，非常非常離譜，八竿子打不著。

對於陳吉仲也被說研究報告抄襲，張善政說，民進黨使用陳吉仲，他人品可能很有問題。張善政說，陳吉仲研究報告中，怎麼會有愛情公寓部落格的內容。另外陳吉仲還擔任教授時，在2003年、2005年拿農委會案子，但是2005年抄2003年竟超過75％，這叫一魚兩吃。

張善政說，當年並沒拿錢，但陳吉仲有拿津貼，這牽涉人品問題，若不講清楚，覺得會對他人格造成非常大損傷。