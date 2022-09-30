中華經濟研究院綠色經濟研究中心所舉辦的第三屆「臺灣循環經濟獎」今(30)日舉行頒獎典禮，亞泥(1102)花蓮廠拿下產品獎中的「傑出獎」，這是第一次有水泥公司獲獎。亞泥副總兼總廠長張志鵬表示，將持續依循聯合國永續發展目標SDGs，透過動靜脈產業整合，在生產過程中減少天然資源投入、增加廢棄物再利用，來減低對環境的壓力。

亞泥積極開發推廣低碳水泥，包括泥作專用的袋裝墁砌水泥，不但具有好施工、抗龜裂特性，還可降低約18%二氧化碳排放；亞泥同時促成CNS 15286「水硬性混合水泥」的國家標準修訂工作，藉由減低水泥中熟料摻配占比，讓水泥產品能維持既定品質、符合國家標準，更能大幅減少碳排。

據統計，自2019至2021年間，亞泥花蓮廠已協助處理約73萬噸廢棄物或資源化產品，作為水泥製造所需的替代原料和替代燃料，這也相當於減少約73萬噸天然礦石和煤炭資源的開採與耗用，未來替代原燃料使用量，將會逐年增加。

亞泥解釋，水泥窯的燃燒環境，具有溫度高、滯留時間長、擾流強的特色，能再利用多種廢棄物或資源化產品，替代石灰石、黏土、矽砂和鐵砂等原料，降低天然礦石開採量；具有熱值的廢棄物則可以取代煤炭，達到處理廢棄物和減低天然礦物耗用的雙重效果。亞泥這次以卜特蘭水泥熟料、卜特蘭水泥、墁砌水泥等三項產品參賽，就是驗證亞泥積極且務實地走在淨零這條道路上，兌現成為循環經濟典範工廠的承諾。

亞泥花蓮廠優先處理花蓮縣政府及地方產業廢棄物，獲得地方政府支持，也積極開發與我國政府和不同產業的合作機會，善加利用水泥製程能力，「轉廢為寶」。在COVID-19疫情期間，雖購自國外的廢棄物處理設備運送一度受影響，但亞泥花蓮廠仍群策群力，集結機械、電儀以及製造等各組專業同仁，自行開發並建置所需設備，達到穩定妥善再利用廢棄物目標。