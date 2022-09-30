台積電美股ADR破底再破底，29日收盤重挫3.95％，9月來跌幅達16.88％，也跌破5年線70.85美元，台股今（30）日收9月月線，台積電一開盤反應ADR重挫，最低來到423元大跌12元，市值正式跌破11兆元，來到10.96兆元，股價與市值雙創2年來新低。

以台積電今天股價最低423元來看，與8月底收505元相較，9月來台積電跌掉了82元、跌幅達16.24％，外資一路逢高調節台積電，成最大贏家，即使台積電股價已從今年1月17日締造的688元歷史新高價的神壇價位崩落，但平均持股極低的外資，幾乎可以用躺著賺、隨便賣隨便賺來形容。

以台積電今年1月17日盤中最高688元，到今天的最低價423元（不計除息）計算，台積電股價已崩跌265元、跌幅38.52％；相較於台股加權指數於今年1月5日寫下18,619點，到今天盤中最低點13,274點計算，台股崩跌5,345點、跌幅28.7％，台積電跌幅遠甚於加權指數跌幅。