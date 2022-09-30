新北市立北大高中長期關注三峽茶鄉發展，並訂定必修課程「三峽學」，帶領學生逐步進行深度訪談、影像拍攝、文稿撰寫、語音導覽等專題課程，推動在地文化發展。（北大高中提供）

新北市立北大高中長期關注三峽茶鄉發展，並訂定必修課程「三峽學」，進行專題計畫，校方近期發表「三峽茶鄉數位走讀地圖」，透過「步佈台灣」網站的三峽茶鄉專區、專屬GIS圖台，民眾可一覽茶鄉風貌，部分景點甚至結合VR影像，不用出門就可一覽茶行、茶文化。

北大高中指出，老師會在校訂必修「三峽學」，帶領學生逐步進行深度訪談、影像拍攝、文稿撰寫、語音導覽等專題課程，透過聯發科智在家鄉計畫、新北創新教育加速器、在地就學大聯盟計畫資源的挹注，與台北大學海山學研究中心、智紳數位公司共同編輯第一條三峽的數位走讀地圖。

三峽茶鄉數位走讀地圖設有15個景點，包含茶行、歷史建物、聚落、街區，除了有專題式文稿、照片介紹以及聲音領讀，使用者還可透過GIS圖台的多元時期地圖圖層套疊，感受茶鄉地景的歷史變遷，部分景點也結合VR影像，還有數位集章、即時氣象預測功能，讓使用者能在合適天氣前往景點拍照打卡。

北大高中校長施雅慧表示，校方與產學單位跨域合作，不僅豐富學生的學習內涵，還提供學生展現所學的重要舞台，未來數位走讀地圖可靈活應用於教育場域，也可轉化為在地小旅行、商業創新行銷的重要工具，讓教育注入地方創生，聚集更多公民參與地方發展，朝著「創新、創業、創生」的三創目標前進。