今年度高市高中職教師聯合甄試傳出「疑似護航」案件，國文科榜首蘇姓教師原是中正高中代理老師，他參加教甄的副主委、命題委員、試教評審卻都是中正高中同事，聯合教甄委員會主委陳建民澄清甄試過程均有相關配套，高市議員林于凱則認為教育局應該針對教甄規範疏漏檢討，高市府教育局則表示，會向中央建議修改教甄制度。

高雄市教師職業工會理事長于居正指出，蘇師原為中正高中代理教師兼訓育組長，其校長剛好接任今年聯合教師甄選委員會的副主委，而校長室祕書正好擔任蘇師的試教評審，更巧的是，該校主任竟負責國文科筆試命題兼閱卷工作。

中正高中教師會長黃姓老師進一步指出，蘇師先前一直沒考取正式教師，但今年卻在教甄副主委、命題委員、試教評審都是自己人的情況下，在國文科共497名教甄考生中勇奪榜首，甚至直接選填回到原校服務，不免讓人質疑有利益交換的行為，許多落榜考生都感到憤憤不平。

陳建民解釋，針對各科甄選程序的制度都有重重把關，且各科需用學校都有人員參與試務工作，依照規定，筆試出題委員、試教3位評審、口試3位委員都安排不同學校的人員擔任，但他們沒辦法掌握試務人員與考生是否有職場上的關係。

林于凱表示，他不針對此次蘇師是否受到護航一事多做評論，但要對制度面提出建議，對於《公立高級中等以下學校教師甄選作業要點》中，只規定試務人員與考生有親屬、師生、同學關係時必須迴避，未來應該加入「同事」，並且教育局應該確保甄試現場發生需要迴避情況時，試教評審、口試委員的人數仍足以甄試，另外，教育局應組調查小組釐清相關案情。

對此，教育局回應，會向教育部建議修改《公立高級中等以下學校教師甄選作業要點》要求同事關係必須迴避，而未來辦理甄試也會朝向將3名委員增為5名的方向努力，以因應現場需迴避的情況，並維持試務公平性與考生權益。