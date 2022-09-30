台北市立美術館擴建工程30日舉行開工典禮，規畫打造地上1層、地下2層的獨特覆土式地下美術館。（張芷瑜攝）

等了20年，台北市立美術館擴建工程30日舉行開工典禮，以「花博公園美術園區」為基地，規畫打造地上1層、地下2層的獨特覆土式地下美術館，總經費52.34億，預計2028年開館啟用。北美館長王俊傑表示，未來新館將朝發揮當代藝術、新媒體或科技藝術等的創生展演平台。

台北市立美術館1983年開館，為台灣第一座現當代美術館，但開館近38年，北美館空間及設施都已不敷使用，因此規畫新的首都美術館計畫，擬打造前瞻性藝術園區，北美館長王俊傑表示，未來新館將朝發揮當代藝術、新媒體或科技藝術、現場藝術等新類型藝術，創生展演、推廣教育的平台。

新工處工務科北士科工務所主任陳昱儒表示，北美館擴建工程採統包方式，於今年5月20日決標，總經費52.34億，規畫為地上1層、地下2層的建築物，用途包含展演映空間、多媒體儲存空間、教育服務空間、停車場等，9月30日開工，預計2028年開館啟用。

北美館表示，新館將以「花博公園美術園區」為基地，採獨特的覆土式地下美術館建築，新館主建築設於地下層，輔以局部地上覆土建築，結合地面樹林公園綠地，與地下以跨領域、當代實驗、新媒體藝術為主的前瞻展演空間，實踐「林中蘊藝，藝中觀林」的設計理念。

北美館說明，地下1層主要有兩間白盒子展間，並留設連通道，讓兩間可合併成超大型展演空間，地下2層兩個成對且1：1的黑盒子除可因應跨域展演排練需求，並藉由黑白盒子展間串連，創造更豐富的展演空間。坐落於入口大廳旁的「創客空間Maker Space」則有虛擬實境體驗、3D列印、雷射切割等操作空間。