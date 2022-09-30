大陸《中國經濟周刊》9月30日報導，60年前「嬰兒潮」，如今已演進成「退休潮」。公開數據顯示，大陸60後群體，正以平均每年2000萬人的速度持續退休。很大一部分是獨生子女的父母。由於缺少多子女供養，主要依靠養老金。目前中國建立由三個支柱構成的養老保險體系，第一支柱是基本養老保險，第二支柱是企業年金和職業年金，第三支柱包括個人儲蓄性養老保險和商業養老保險。根據大陸人社部數據，截至2021年底，中國養老金第一支柱占比65.76％，第二支柱占比34.23％，第三支柱占比0.01％。

報導稱，中國養老重任主要由第一支柱承擔。據大陸人社部、全國社保基金數據顯示，截至2021年末，中國養老金第一支柱——基本養老保險參保人數達10.3億人，規模為6.8兆元，占比65.76％。第二支柱企業年金和職業年金參保人數7200萬人，年金總規模為3.54兆元，占比34.23％。第三支柱商業養老保險規模為4億元，占比0.01％。

在人口老齡化的背景下，三大支柱的占比結構比較容易出現第一支柱獨木難支的局面。

第二支柱企業年金參與度低，職業年金發展勢頭猛

近年來，中國積極推動第二支柱的發展，以緩解基本養老金的壓力。

企業年金是指在政府強制實施的公共養老金或國家養老金制度之外，企業在國家政策指導下，根據自身經濟實力和經濟狀況自願建立的補充性養老金制度。

職業年金是指機關事業單位及其工作人員在參加機關事業單位基本養老保險基礎上，建立的補充養老制度。

2016年退休的李志，此前在一家大型央企工作，每個月單位都會為其繳納「企業年金」。退休6年來，他每個月基本養老金7000元（人民幣，下同），加上企業年金每月給他補充養老金1000元，退休後每月實際收入8000元。

第三支柱養老金兼具風險保障及投資屬性，近幾年加速推進。

所謂第三支柱養老保險，就是個人儲蓄性養老保險和商業養老保險。今年4月，大陸正式推出《關於推動個人養老金發展的意見》（《意見》），指出參加人每年繳納個人養老金的上限為1萬2000元。國家制定稅收優惠政策，鼓勵符合條件的人參加個人養老金制度並依規領取個人養老金。2022年7月初，成都已成為四川省個人養老金先行城市。

7月23日，天風證券刊發研究報告《個人養老金：需求、管道與產品展望》（《報告》）指出，第三支柱壯大或具備必然性。理由是，從實際來看，第一支柱可實現的替代率（指養老金替代率，是勞動者退休時的養老金領取水準與退休前工資收入水準之間的比例）有限，第二支柱受眾面臨瓶頸，因此第三支柱的發展或成為必然。

養老保險問題說到底是社會問題，對於那些有能力的高知退休人士，更多人選擇「老有所為」來解決退休後養老金與退休前收入形成的落差。

目前，越來越多的低齡老年人有強烈的再就業訴求，希望能夠「老有所為」。目前中國的退休制度，男女退休的年齡不一樣。男性年滿60歲，女幹部年滿55歲、女工人年滿50歲可退休。而大多數國家的法定退休年齡是65歲。

截至2021年底，大陸60歲以上人口達2.67億。據測算，「十四五」時期，60歲以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20％，進入中度老齡化階段。2035年左右，60歲以上老年人口將突破4億，占比將超過30％，進入重度老齡化階段。

為應對老齡化，今年2月21日大陸國務院印發《規劃》關於「實施漸進式延遲法定退休年齡」指出，盡快實現企業職工基本養老保險全國統籌，實施漸進式延遲法定退休年齡。這意味著延遲退休越來越近，延遲退休也將給「老有所為」創造更多發展空間。