大S（徐熙媛）今年3月閃電宣布梅開二度，對象是她20年前的韓國前男友具俊曄，兩人因一支未變的電話號碼重啟聯繫，浪漫的愛情故事在台灣和韓國都引發話題。近日，大S終於和具俊曄正式接受雜誌訪問，獻出兩人成為夫婦後的「初登封」，大S剛到攝影棚時，還大方對攝影師說：「嗨，好久不見，跟你介紹一下，這是我的新老公。」

大S去年6月拋出震撼彈，預告跟結婚10年的汪小菲打算離婚，年底兩人便發聲明宣布正式離婚，今年3月大S則和具俊曄雙雙在IG證實再婚，具俊曄後來回韓國上節目，透露自己是去年知道大S離婚後，緊張地撥了當年交往時大S的手機號碼，沒想到對方經過20年都沒換電話號碼，兩人才重啟舊情。

具俊曄今(30日)在IG分享和大S首度為了《VOGUE》所拍的雜誌封面，其中提到拍攝當天，大S牽著具俊曄的手素顏現身攝影棚，燦笑跟攝影師說：「跟你介紹一下，這是我的新老公。」談到求婚經過，大S說她第一時間是驚訝又有點小生氣，「我說，怎麼我們都這麼老了你才問我？你二十年前就應該要問我這句話了！」

拍攝時，大S和具俊曄幾乎時時刻刻都在放閃，十指相扣，大S覺得裙子太重，具俊曄就會把她整個人抱起來，兩個人只要眼神對到就會微笑，引來網友稱讚說：「絕配，甜炸」、「終於同框，真的太甜太甜了！祝福兩位一直幸福下去，閃爆了！」、「超驚喜」、「謝謝傳遞幸福給大家」。