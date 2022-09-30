哈孝遠日前錄年代MUCH《樂活so much》時表示，近2、3年與老婆瑄瑄的「房事」開始力不從心，為解決該問題，特別安排蘇澳遊，希望能用浪漫氛圍助攻、爆吃海鮮，讓晚上可以順利行房，更對瑄瑄放話：「今天晚上你慘了！」沒想到竟迎來超悲劇下場，讓瑄瑄氣到怒嗆哈孝遠。

哈孝遠在節目中，與泌尿科專家大談性功能障礙，起初還笑說「是幫朋友上節目」，下一秒卻說自己近兩三年開始，錄美食節目導致體重飆升，加上球隊工作越發繁忙，發現與老婆瑄瑄的房事開始力不從心。

哈孝遠也說，有次瑄瑄看兒子熟睡後「暗示」，但他卻因為實在太累無法進行，便故意將兒子吵醒打斷瑄瑄求愛，如此尷尬的情況也讓他快崩潰求救：「醫生我為什麼會這樣！為什麼！？」對此，醫師也給出解答，許多男性出現性功能障礙或是力不從心的狀況，多半都與生活習慣有關，像是壓力大、三餐不正常、長期久坐缺乏運動等等。

而哈孝遠為了解決房事困境，趁休假帶著瑄瑄、兒子出遊蘇澳，心中早已打好如意算盤的他，從中午一路吃海鮮吃到晚上，心裡也想著今晚要讓兒子早早入睡，同時不忘對瑄瑄烙下狠話：「老婆！今天晚上你慘了！」沒想到到了晚上，哈孝遠竟「痛風發作」連走路都需要瑄瑄攙扶，這也讓瑄瑄生氣大罵：「慘了？對，我現在真的很慘！」如此悲劇的結局也讓哈孝遠哭笑不得。