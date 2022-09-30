民眾黨新竹市黨部30日發出新聞稿，指今早陸續有訂報的新竹市民，收到周刊6頁高虹安博論涉抄的報導，夾報文宣上署名「民進黨新竹市黨部印製」，批評綠營不抹黑不會選舉，也預告市議員李國璋下午將赴新竹市警局具名檢舉並要求查扣。

民眾黨新竹市議員參選人齊聲痛批，綠營不抹黑不會選舉。李國璋指出，綠營賊心不死，即便高虹安已拿出美國辛辛那提大學的聲明，打臉抹黑報導，綠營依然蒙上眼睛看不見，鋪天蓋地抹黑，硬要把白的說成黑的，令人不齒。

東區議員參選人宋品瑩說，「謊言說一百遍也不會變成真理」，綠營散播黑函的行為反而坐實了沈慧虹選情告急的事實。議員參選人陳錫文也說，沈慧虹口口聲聲說要正面選舉，難道發黑函就是沈慧虹口中的正面選舉嗎？說一套做一套，雙面人勢必被市民唾棄。

北區議員參選人蔡文盛說，綠營發黑函只會讓他們更加團結，持續風雨同行，用勝選證明綠營的選舉奧步不會成功。香山區議員參選人葉國文則痛批，高虹安已經預警綠營將在基層散播黑函，如今預警成真。

西區議員參選人施淑婷說，自己身為媽媽，希望孩子未來能生活在民主自由、公平法治的社會，但現在卻出現發黑函攻擊這種奧步，謀取特定政黨或政治人物利益，反問民進黨蔡英文和沈慧虹，就是妳們想要留給下一代的價值觀嗎？

南區議員參選人許登淇表示，眼睛雪亮的新竹市民不會被黑函抹黑所欺騙，他呼籲新竹市民，11月26日集中選票支持高虹安，用選票向綠營低劣的選舉伎倆說不。