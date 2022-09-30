基隆市議會首次有跨黨派議員進行聯合質詢，圖右起為國民黨籍張淵翔、無黨籍王醒之、時代力量陳薇仲。（張志康攝）

基隆市長林右昌表示，他執政以來的確讓基隆變得更好，相較8年前有著非常大的不同。（張志康攝）

基隆市議會30日持續進行市政總質詢，上午由基隆市議員王醒之、陳薇仲及張淵翔進行聯合總質詢。議員認為基隆市長林右昌在8年執政期間，行政資源都集中在市區，認為在亮點背後，民眾仍感受到生活上有各種問題。對此，林右昌表示，基隆行政資源有限，他只能透過「整體規畫、重點突破」的方式，進行基隆的建設；相較8年前，已有很大的改變。

30日的這場總質詢聯合質詢的議員，包括張淵翔、陳薇仲，及王醒之，也是基隆市議會首次不同政黨的議員進行聯合總質詢。3位議員指出，林右昌執政8年來，用網美模式治理城市，導致施政滿意度很高，但市政滿意度很低。

王醒之指出，林右昌執政8年來，雖然全市名為7區，但實質上只有「蛋黃區」及「蛋白區」，將大多數的市政資源投入市區，導致市政資源分配失衡、不均。張淵翔則指出，他所在的中正區，雖然是所謂的蛋黃區，但民眾卻在市政的亮點建設後，承受交通、汙染等負面的影響。陳薇仲也指出，市府應該將施政重心放在改善市民生活，而非吸引外地人。

林右昌準備答詢時，張、王、陳三位議員都等不及林右昌的回應，又急著與林爭執起來。事後，林右昌表示，基隆市每年雖有200餘億元的預算，但實際上能夠用於資本門建設的僅有20餘億元。他認為，在有限的條件下，他僅能透過「整體規畫、重點突破」的方式來執行。因此，他執政期間只能盡力向中央爭取預算的補助。市區的相關建設，大多並非基隆市的自有財源，而是來自於中央補助的各項預算。

再者，每個行政區都有不同的定位，以暖暖來說，市府將暖暖區定位為生活區，因此在建設的重點便放在改善生活環境上。林右昌表示，他執政期間，整合了基福公路到親水公園的建設、推動示範道路的改善，以及運動公園的改建及河岸自行車道的推動等，都改善了暖暖區長年以來的問題。