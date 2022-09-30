國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午公布教育政見，但媒體針對提問2題教育政策相關問題，蔣萬安卻直接不答，轉頭討救兵，將麥克風遞給擔任政策顧問的新北市教育局前副局長蔣偉民。

蔣萬安今天公布教育政見，在媒體提問環節時，有媒體詢問，教育政策獨缺母語政策，北市流失母語狀態流失非常嚴重，有沒有相關母語教育政策？蔣萬安聽完提問後，直接看向蔣偉民問「局長呢？」蔣萬安接著將麥克風遞給蔣偉民。

原本坐在椅子上的蔣偉民起身回應，稱母語政策按照教育部所頒布的課綱繼續施行，若學校有需要教育局會補助經費，若師資有問題，也會廣訓相關師資，給予學校資源。

媒體再問，蔣萬安要成立STEAM及新科技發展辦公室，是否會有疊床架屋、資源重疊問題，蔣萬安聽完提問後再度示意蔣偉民回答。

蔣偉民說，STEAM是科學教育整合，之所以STEAM教育辦公室不只是在幼兒園，而是幼兒園、小學、高中甚至到大學都有科學教育相關機構。

蔣偉民表示，現在有很多機器人、AR、VR、虛擬實境、元宇宙等，STEAM及新科技發展辦公室整合各種創客、計畫來統一調度，並沒有這樣的問題（指疊床架屋），且可以研擬相關課程，有統一的調度、課程架構。