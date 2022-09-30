歐盟各個國家將在周五批准緊急方案，包括對部分能源公司課徵暴利稅，但是對於是否對天然氣價格實施上限仍有爭議。

歐盟27國代表正在談判執委會上周的提議，試圖遏制能源價格飆升問題。部分歐盟外交官確信，各國能源部長們將在周五的會議批准這些措施，包括暴利稅；預計將籌資1400億歐元資金，協助各國政府來幫助民眾和企業應對不斷飆升的能源帳單。

根據該協定，所有歐盟國家將對化石燃料公司在2022年和2023年的超額利益課稅，以削減部分低成本的電力公司從飆漲的電價中獲得暴利。此一措施預計將順利獲得批准。

部分國家也敦促歐盟採取行動，為天然氣價格設定上限；包括法國、義大利、波蘭等15國提議一個寬廣的價格上限。

執委會在本周三晚間與各國做了分析，對天然氣批發價格設上限採取懷疑態度，警告此一措施很複雜，需要大量財政資源，並會造成天然氣供應中斷。

不過執委會也表示，歐盟應對某些天然氣供應實施更有限的價格上限。歐盟能源事務專委Kadri Simson說，他強烈相信必須對俄羅斯天然氣的進口價格實施上限；另外歐盟還準備引入另一種價格上限，即針對具體針對用於發電的天然氣實施上限。

到目前為止，負責起草的執委會仍未正式提出任何價格上限的方案。