寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶暨腕表展即日至10月2日正式登台，展出逾200件、總價逾30億的珠寶作品，展場以《Be Bulgari，Be Italian》為主題，充滿濃濃的義大利風情，開展當天溫昇豪化身義大利男神盛裝與會，歌手黃小琥也應邀在晚宴上引吭高歌，為一場奢華盛宴揭開序幕。

演技派男神溫昇豪出席寶格麗珠寶晚宴，充滿義式優雅休閒的時尚品味。（BVLGARI提供）

溫昇豪身穿黑色西裝搭配一只要價2000萬的Octo L’Originale系列全鑽鑽表，刻意不繫領帶敞開領口，秀出胸肌與Serpenti蛇形縞瑪瑙鑽石項鍊，性感造型充滿義式優雅休閒的時尚品味，完美詮釋義大利上流社會富豪仕紳享受人生、不受拘束的義式風情。

歌手黃小琥以黑色套裝搭配寶格麗Serpenti系列鑽石套組，展現巨星風範。（BVLGARI提供）

美聲天后黃小琥受邀擔任晚宴表演嘉賓，以一身黑色套裝與曳地長裙搭配渾身總價逾3千萬的寶格麗Serpenti系列珠寶，曾開玩笑自己老的時候只剩下「兩億」，分別是「回憶」跟「追憶」，如今又多了3千萬珠寶上身，無疑又增加了一個美好回憶。

寶格麗晚宴名流雅仕歡聚，除了溫昇豪、黃小琥外，全能製作人Toro郭葦昀、知名DJ主持人Dennis也盛裝與會，為晚宴更添熠熠星光。

寶格麗Serpenti系列鑽石手鐲，1100萬元。（BVLGARI提供）

溫昇豪佩戴的的Octo L’Originale鑽表，要價2000萬。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列鑽石項鍊，1700萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列縞瑪瑙項鍊，760萬元。（BVLGARI提供）