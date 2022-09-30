台灣進入後疫情時代，中央流行疫情指揮中心已拍板，10月13日起邊境解封，入境旅客「0+7」免居檢；行政院長蘇貞昌今也認為，「若疫情沒那麼嚴重，每天下午兩點的記者會有停開機會」。政院首席防疫顧問張上淳透露，專家小組正討論確診者「7+7」的後7天自主管理，若快篩陰性，甚至考慮放寬可外出用餐。

張上淳接受《自由時報》專訪時表示，確診者若第二個7天的快篩已呈陰性，就不需要太多限制，外出到餐廳內用、聚餐或出席聚會等，都是可考慮放寬的方向。

張上淳強調，全球自Omicron變種病毒出現後，發現其傳播力很強，但致病力很低，包括中重症、死亡比例都比以前低很多，這也是世界各國陸續朝解封方向規劃的主因。

目前確診者「7+7」的後7天自主管理，是不能內用、聚餐。張上淳說，這規定是很早以前界定出來的，那時未參考病毒狀況，只能以時間來管理，「如果篩檢陰性，其實不用太多限制」。