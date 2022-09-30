民進黨政府採購新冠肺炎疫苗屢遭質疑黑箱，衛福部前部長陳時中更是將疫苗採購資料直接列機密封存30年。國民黨上午啟動「疫苗價格封箱計時『中』」計時器，讓各界了解民進黨黑箱浪費多少時間？盼全民共同監督、把關人民納稅錢。

國民黨文傳會主委洪孟楷籲民進黨政府，公開含保密條例的400億疫苗採購合約內容，說明陳時中保密封存30年憑據？對如AZ等不再採購或如高端不受多數國人信賴疫苗，公開採購價格；立法院應嚴格把關衛福部明年600多億防疫預算。

洪孟楷表示，過去衛福部累計編列400億元預算採購疫苗，但從從2021年3月3日第一批疫苗到貨迄今，國人都不清楚每劑疫苗到底花多少錢採購，已黑箱逾576天，未來若一天不公開，「疫苗價格封箱計時『中』」就持續計時。

洪孟楷說，全民都有了解黑箱疫苗採購價格的權利，計時器將在YouTube頻道上不斷電24小時直播提醒國人，歡迎網友持續關注、討論並留言，共同監督；強調這不是為了選舉，即便過了1126，只要未公布疫苗採購價格就不會關閉網站。

黨副發言人楊智伃指出，網頁採較陰暗、廢墟感設計，盼體現民進黨黑暗面，呈現陳時中過往荒謬無稽的幹話，持續為人民計時中，看陳與民進黨何時給全台灣人民一個交代。