挑戰本賽季第15勝的日籍「二刀流」好手大谷翔平，今日先發登板出戰美聯戰績墊底的運動家，大谷翔平主投8局只被敲出2支安打，狂飆多達10次三振，其中還上演7.2局無安打戲碼，完全壓制運動家疲軟打線。而在打擊上大谷4打數擊出2支安打，持續刷新個人連續安打場次紀錄，在大谷投打皆有優秀發揮下，天使以4：0擊敗運動家，大谷翔平順利獲得本賽季第15勝。

被打出單場第2支安打後，大谷翔平的表情似乎像是在說，「再給我1人次就好！」(美聯社)

近期拿下先發3連勝的大谷翔平，此戰登板出戰運動家威風八面，雖然首局大谷投出4壞球保送，不過仍以雙殺化解攻勢，1局下大谷馬上獲得隊友分數支援，瑞吉福(Luis Rengifo)的陽春砲讓天使取得領先，隨後大谷在同個半局也敲出安打，將二壘跑者卓奧特(Mike Trout)送回本壘得分，大谷也順勢完成連續14場比賽敲出安打紀錄。

漂亮拿下本賽季第15勝，大谷翔平賽後接受隊友潑水慶祝。(美聯社)

3局下沃德(Taylor Ward)也擊出陽春彈，幫助天使拉開分數差距，這也讓大谷翔平越投越穩，自首局送出4壞球後，大谷翔平連續解決22名打者，直到7局上2出局後才遭連續擊出2支安打，碰上得點圈有人的麻煩，大谷翔平隨即穩住陣腳，製造三壘滾地球出局安全下莊，獲得全場熱烈歡呼。

It's nights like these where we have to truly appreciate how lucky we are to witness Shohei Ohtani. pic.twitter.com/mbpiZ1GffP — MLB (@MLB) September 30, 2022

天使牛棚雖然在9局出現小劇場，被運動家攻下2分，但仍然無法撼動比賽結果，終場天使以4：2擊退運動家。大谷翔平此戰用108球投完8局，只被敲出2支安打沒有失分，飆出10張國王笑臉，漂亮拿下本賽季第15勝，而大谷翔平距離本季規定投球局數，也僅有1局之差。打擊方面大谷翔平4打數擊出2支安打，持續推進生涯最長連續安打場次紀錄，另外有1分打點進帳，打擊率累積至2成75。