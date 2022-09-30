黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的東森綜合《婚禮歌手》第2季於10月1日播出最終章，原本安排的節目來賓徐若瑄因在婚禮前3天告知抱病不克出席，緊急請鐵肺天后戴愛玲救火，這是她除了朋友場以外的首度擔任婚禮歌手經驗，高亢激昂的嗓音讓全場賓客嗨瘋。

婚禮前訪問時，新人希望能在婚禮上聽到歌手唱徐若瑄〈別人的〉，黃子佼再度動用自己的超強人脈，成功邀請到上一季無法到場的好友徐若瑄。未料，徐若瑄在婚禮三天前通知製作單位她身體嚴重不適、不克出席的壞消息，再次無緣《婚禮歌手》。

在這緊急的情況下，戴愛玲毫不猶豫地接下這重大任務為節目救火相當夠義氣。為了不讓染了一頭金髮、超級顯眼的戴愛玲被賓客識破，當天找來風田擔任婚禮實習生，他一下子當Door man、一下子顧花童的、一下子又變成化妝師，最後當完上菜服務生，還混入新人大學同學的酒席中享用起來，被誤認成他們的大學同學，完完全全融入在婚禮中，十分敬業。

戴愛玲表示只唱過朋友的婚禮，這樣替朋友以外的新人唱祝歌則是頭一回。談起印象中最深刻的婚禮，戴愛玲透露10年友情的好姐妹鍾麗緹當年（2016年）以她經典代表作〈人魚傳說〉為靈感打造的海洋風婚禮。

黃子佼問她當時是否有發生趣事？戴愛玲透露看到許多大咖電影明星，卻遲遲想不起見過誰，被Lulu吐槽：「姐，是不是最印象深刻，所以忘光光。」戴愛玲解釋她那時不僅是婚禮歌手也是伴娘，完全是忙昏頭啊。