新北市長侯友宜近期捲入警察大學論文爭議，他今(30)日前往新北三重出席「中央市場開幕典禮」時，被媒體追問時皆不多作表態，僅表示「一切尊重」、「謝謝大家」。

有媒體提問時表示，兩位老師、前校長都出來幫忙侯市長背書，警大現在還不針對學位的問題回應，是否覺得心寒；對次侯友宜表示，一切尊重，謝謝大家關心。

記者也追問說，警大在23日看樣子確實有發布內部聲明，但警大校長陳檡文說不要發，會不會覺得是同學陷害，還是認為可能是基於政治的陷害；對此侯友宜則回應，他辛苦了，謝謝大家。