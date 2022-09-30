「2022中時房產金牌獎」評選45名優質房地產相關業者，台灣房屋創房產佳績，連奪7獎籲企業重視ESG，拿下「永續發展精湛獎」、「永續經營傑出獎」、「創新行銷傑出獎」、「服務品質傑出獎」、「銷售人氣傑出獎」、「信任夥伴傑出獎」、「卓越顧客信賴獎」，勇奪最多獎項。台灣房屋總裁彭培業呼籲，應看見未來20年後的第5代建築，把房產業當作服務業的延伸。

台灣房屋集團獲7大金牌肯定 榮登仲介業ESG+第一品牌

「2022中時房產金牌獎」於凱達飯店邀請產官學界與媒體同業共襄盛舉。並且綜合學者、專家、民眾與網路投票及專業媒體圈，公平、公正、客觀、專業地評選出45名優質房地產相關業者，其中台灣房屋在建設類奪下「永續發展精湛獎」；房仲類拿下「永續經營傑出獎」、「創新行銷傑出獎」、「服務品質傑出獎」、「銷售人氣傑出獎」、「信任夥伴傑出獎」；行銷類榮獲「卓越顧客信賴獎」，共7大獎項。

台灣房屋集團總裁彭培業對於7大獲獎的肯定表示感謝，同時也在掌聲中期許品牌更具服務的溫度，提升專業自覺，進而讓消費者更有保障。企業會繼續堅持ESG精神，種植超過15000株綠樹，努力維護2015發展至今的四大森林場，並且推動食安園區、亞洲健康園區等。至於敏感的疫情時段，也落實員工普篩、疫苗接種獎勵、公衛訓練，履行社會責任。

台灣房屋集團總裁彭培業對於獲獎的亮眼成績表示感謝，同時期許品牌更具服務的溫度，提升專業自覺，進而讓消費者更有保障。(圖／中時新聞網)

台灣房屋拿下「永續發展精湛獎」實至名歸，也是房仲理想的ESG第一品牌。彭培業說明，企業的服務是以ESG+的精神為出發點，E談的是環境；S是社會與人的關係；G是公司治理，深切體會這三點的基礎和核心價值後，成為唯一有做植樹造林的房仲業品牌，實際以行動減少「地球暖化」，並做好「水土保持」，未來仍會持續「植樹造林」。

台灣房屋的服務是以ESG+的精神為出發點，E談的是環境、S是社會與人的關係、G是公司治理，並以以ESG+的精神作為開啟新局的門票。(圖／中時新聞網攝)

對於公司、社會、與住戶的關係，台灣房屋立場清晰，以ESG+的精神作為開啟新局的門票，彭培業主動提及人口老化與房產業的關係，認為只有看到未來10年、20年後的第5代建築，才能把握現在，為住戶尋找夢寐以求的居所，他深信房產業是一種服務業的延伸，擁有明確的服務目標。他也盼望同業眼光放遠，一起促進房地產健全的發展。