監察院舉辦「如何避免公職人員之關係人向縣（市）政府申請的補助違反公職人員利益衝突迴避法座談會」，邀請16縣市秘書長及法務部共商後達共識，願配合利衝法調整補助作業流程，提醒關係人身分揭露，監委王麗珍強調，強化地方政府受理補助資訊的充分公開及對身分關係揭露的提醒，減少關係人違反利衝法情事。

監察院表示，監察院有感於公職人員利益衝突迴避法修正施行迄今，地方公職人員的關係人屢因申請補助而遭檢舉違反利衝法，甚至受裁罰，為從源頭改善，監察院著手輔導地方政府配合利衝法規定調整補助作業流程。

監察院指出，這次座談邀各縣市政府秘書長就「各縣（市）政府所屬局處之補助如何符合依法令規定以公開公平方式辦理之要件」及「受理補助申請流程中，如何主動提醒關係人身分揭露」兩大議題如何具體落實，凝聚共識。

監察院指出，本次會議由監察院王麗珍委員主持，主管機關法務部政務次長蔡碧仲率廉政署副署長沈鳳樑等業管團隊與會。會議中除由監察院公職人員財產申報處簡介利衝法關於補助之規定及現行實務常見之結構性問題外，各縣（市）政府分享其配合利衝法規定調整補助作業流程之方向及所面臨之問題。

監察院說，與會之各縣（市）政府秘書長除感謝監察院舉辦座談會之用心外，均表達高度配合利衝法調整補助作業流程並督促所屬局處及所在地區鄉（鎮、市）公所落實之意願，圓滿達成共識。

王麗珍表示，期盼藉由監察院、法務部及各縣（市）政府共同協力，強化地方政府受理補助資訊的充分公開及對身分關係揭露的提醒，減少關係人違反利衝法情事，並使所有關係人補助均能攤在陽光下，接受各界檢視。