全球綠色能源意識抬頭，台南擁有絕佳的太陽光電發展環境與條件，市長黃偉哲昨(29日)在臉書分享一段影片，提到台南市的太陽光電設置量為全台第一，台南更是率先推動太陽光電屋頂。

黃偉哲在臉書談到，台南是全國第一個制定低碳城市自治條例的城市，也是發展太陽能光電的最好場域。無論是屋頂型、地面型，推動太陽光電同意備案容量均占全國第一。

不只如此，黃偉哲也喊話，打造綠能新生活，落實永續城市，台南繼續拚！